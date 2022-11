Paysandu e Vila Nova começaram a decidir na noite de terça-feira o título da Copa Verde 2022 e não saíram de um empate sem gols, no estádio da Curuzu, em Belém. O confronto teve ótima presença do público nas arquibancadas.

Os times voltarão a se enfrentar no próximo sábado, desta vez no tradicional Serra Dourada, em Goiânia. Quem vencer o confronto ficará com o título, enquanto um novo empate levará a decisão para as cobranças de pênalti.

O campeão da Copa Verde garante prêmio de R$ 150 mil e vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2023. Por isso, a premiação supera os R$ 2 milhões, valor bastante interessante para clubes emergentes no futebol brasileiro.

Com bola rolando, Paysandu e Vila Nova fizeram primeiro tempo muito equilibrado. O Vila Nova quase calou a Curuzu aos 34 minutos, quando Neto Pessoa cabeceou e Naylhor tirou a bola do caminho do gol. O Paysandu respondeu aos 46, quando João Vieira cobrou falta e o goleiro Tony foi buscar no ângulo.

No segundo tempo, o Vila Nova melhorou e quase abriu o placar aos dois minutos, quando Kaio Nunes ficou cara a cara com o goleiro Thiago Coelho e o camisa 1 fez linda defesa. O Paysandu se complicou aos 15 minutos, quando Leandro Silva recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Apesar de atuar com um homem a mais durante boa parte da etapa final, o Vila Nova não teve competência para passar pela marcação e o Paysandu foi cauteloso para segurar o empate visando o confronto de volta, no Centro-Oeste.