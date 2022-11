O piloto Pedro Clerot, de 15 anos, conquistou o título antecipado da Fórmula 4 Brasil neste domingo, ao ganhar a sétima corrida da temporada, no autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Com o título o jovem atleta de Brasília somou ainda 12 pontos para obter a superlicença da FIA, que autoriza a correr na F-1. São necessários 40.

Neste domingo, Clerot, da equipe Full Time Sports, viu o título chegar antes mesmo do final da prova já que contou com o abandono de Lucas Staico, com problemas técnicos.

Na corrida, ele largou em segundo, mas ganhou a primeira posição porque o pole Felipe Barrichello Bartz, sobrinho do ex-piloto Rubens Barrichello, foi punido por queima de largada.

No final, o brasiliense suou para ganhar por apenas 0s168 de vantagem do goiano Viníciu Tessaro da Cavaleiro Sports, e ainda contou com o abandono de Lucas Staico, que teve problemas técnicos.

“A gente chegou para esse fim de semana não muito confiante. Na sexta-feira sofremos muito com o acerto do carro. Mas conseguimos sair daqui com a vitória. Campeão antecipado! Muito feliz com o resultado, e só tenho de agradecer à equipe, mérito total deles”, disse Clerot, via assessoria de imprensa.

Clerot deve se tornar o primeiro campeão da F-4 Brasil a representar o País no automobilismo europeu em 2023. Com 265 pontos, o piloto não pode mais ser ultrapassado pelos rivais: Staico tem 163 e Tessaro, 133. A última rodada tripla do campeonato será nos 10 e 11 de dezembro em Interlagos, em São Paulo.