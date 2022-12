A Petrobras informou nesta terça-feira, 6, que o presidente da companhia, Caio Mário Paes de Andrade, segue no cargo nas próximas semanas. O executivo não participará da transição do governo em São Paulo após aceitar o convite do governador eleito do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para assumir a pasta de Gestão e Governo Digital.

Paes de Andrade continuará dando “exclusiva atenção à passagem de comando que ocorrerá na companhia, colaborando em conjunto com os demais diretores Executivos para uma transição profissional, transparente e aderente às boas regras de governança”, segundo fato relevante divulgado pela companhia.