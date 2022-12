O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 1,8% no terceiro trimestre de 2022 ante o anterior, informou nesta terça-feira, 6, a agência de estatísticas do país, a Stats SA. Com isso, o PIB sul-africano recuperou a contração de 0,7% registrada no segundo trimestre deste ano, provocada principalmente por uma crise energética que causou racionamentos e prejudicou a atividade econômica.

Entre os destaques da leitura de julho a setembro, a atividade das indústrias de agricultura, silvicultura e pesca cresceu 19,2% na comparação trimestral, contribuindo para 0,5 ponto porcentual do avanço do PIB, de acordo com a Stats SA. Serviços financeiros, imobiliários e empresariais avançaram 1,9% e também contribuíram para 0,5 ponto porcentual do resultado geral.

Se comparado com os nove primeiros meses de 2021, o PIB sul-africano acumula ganhos de 2,3%, de acordo com dados sem ajustes baseados em preços de mercado.