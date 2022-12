O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina avançou 5,9% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021, segundo dado final divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec, na sigla em espanhol) do país. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve alta de 1,7%, com ajustes sazonais.

Das 17 segmentações analisadas, 14 registraram alta anual no período. Em destaque, estão os setores de mineração (14,4%), outras atividade de serviços comunitários, sociais e pessoais (9,8%) e transporte e comunicação (8,3%).

Na outra ponta, a área de eletricidade, gás e água caiu 3,6%.