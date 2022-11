O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre na comparação com o segundo, informou nesta terça-feira, 15, o instituto oficial de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, em sua segunda leitura do dado. Na comparação anual, o PIB do bloco cresceu 2,1%.

Ambos os números vieram em linha com a previsão de analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal e confirmam os avanços registrados na primeira leitura do indicador.

No segundo trimestre, o PIB da zona do euro cresceu 0,8% ante o trimestre anterior e 4,3% na comparação anual. O resultado divulgado nesta terça representa, portanto, uma desaceleração nas duas leituras.

*Com informações de Dow Jones Newswires