O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 0,65% no 3º trimestre (julho a setembro) de 2022, em comparação ao período de abril a junho deste ano, segundo relatório divulgado hoje pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). É o segundo aumento consecutivo do ano (3,46% no trimestre anterior) e está acima da média nacional, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontou taxa real de crescimento de 0,4% do Brasil no mesmo intervalo.

Entre as atividades econômicas, o destaque é o desempenho da agropecuária paranaense, que avançou 6% no confronto com o 2º trimestre de 2022. Essa performance reflete o alto patamar de produção alcançado na safra de inverno do milho, sendo consequência também da boa colheita de trigo. Também em trajetória ascendente, o setor de serviços evoluiu 0,21%, em continuidade ao processo de retomada após a crise da Covid-19.

Por outro lado, a indústria do Estado contabilizou variação real de -1,07% em relação ao 2º trimestre deste ano, em decorrência dos resultados do segmento de transformação.

No comparativo com o 3º do trimestre do ano anterior, a evolução chega a 2,7%, com bons resultados nos três setores analisados: agropecuária (11,99%), indústria (1,15%) e serviços (1,45%).

O PIB do Estado cresceu 1,29% nos três primeiros trimestres de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado dos últimos quatro trimestre, o Paraná registra crescimento de 0,92% no PIB.

No 3º trimestre, o valor do PIB paranaense atingiu R$ 152,4 bilhões, alcançando R$ 487,3 bilhões no acumulado de 2022 e R$ 626,2 bilhões no acumulado dos últimos quatro trimestres.

“Os resultados verificados até o momento podem ser considerados muito positivos, especialmente diante da perspectiva um tanto quanto desfavorável que prevalecia no início do presente exercício, com a expressiva queda da produção de grãos de verão, por conta da prolongada estiagem”, afirma o economista Francisco Castro, do Ipardes. “O avanço da indústria decorre de expansões da geração de energia elétrica e do nível de atividade da construção civil e segmento de alojamento e alimentação foi o principal responsável ampliação do setor de serviços”.

Cenário nacional – O PIB variou 0,4% na comparação do 3º trimestre contra o 2º trimestre deste ano. Os serviços avançaram 1,1%, a indústria cresceu 0,8% e a agropecuária recuou 0,9%. Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB brasileiro apresentou crescimento de 3,6% no 3º trimestre de 2022.

PIB de 2020 – O último dado nacional consolidado, de 2020, aponta o Paraná como quarta maior economia do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, unidades da Federação cujas dimensões populacionais são bem maiores. Os municípios do Interior responderam por 66,1% do PIB daquele ano. Segundo o IBGE, 284 municípios do Paraná, equivalentes a 71% do total de 399 divisões administrativas, subiram novas posições no ranking nacional do PIB em 2020.