O 22º Batalhão de Polícia Militar realizou na madrugada desta quinta (24), um Exercício Simulado do Plano de Defesa Territorial do município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Diante da eclosão de crimes violentos contra o patrimônio, especificamente nas modalidades de Novo Cangaço e Tomada de Cidades, foi colocado em prática o Plano de Defesa Territorial do 22º Batalhão, para o emprego imediato no combate à ação criminosa.



A ação efetiva iniciou-se por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira e teve aproximadamente 2 horas de duração, concentrando-se os ataques na sede da 1ª Companhia do 22º BPM e na Rua XV de Novembro, Centro do município de Colombo, onde se localiza aproximadamente 08 agências bancárias,

Simultaneamente os ataques foram realizados à sede da 1ª Cia do 22º BPM e em três unidades bancárias, as ações foram simuladas por 14 criminosos (profissionais disfarçados), os quais se dividiram para realizar os ataques simultaneamente, utilizando quatro veículos, fazendo uso de pistolas, fuzis, espingardas, explosivos, efetuando disparos de munições de festim (não letal), incendiando os acessos de saída da companhia, utilizando coletes balísticos e vestimentas táticas.



Em seguida, o grupo de criminosos se deslocou até as agências bancárias de centro de Colombo para se juntar aos demais, dando procedimento os ataques no Banco do Brasil, Caixa Econômica e Itaú, onde também se utilizaram dos mesmo modus operandi.

Durante as ações o rádio operador informoy=u o CPU e COPOM sobre os ataques, neste momento o oficial CPU da unidade contata o Comandante do 22º BPM, informou a ocorrência e recebe ordem para que seja dado início aos protocolos do Plano de Defesa Territorial. As equipes de área e equipe ROTAM foram acionadas e realizaram os padrões de condutas do Plano de Defesa Territorial do 22º BPM para dar a devida resposta à ação delituosa. As equipes ROTAM na sua totalidade, realizaram as incursões necessárias, com o apoio de um atirador designado posicionado em um ponto estratégico, e consegue impedir os integrantes do grupo criminoso de lograr êxito na ação.

Diante da frustrada tentativa de invasão das agências, os criminosos empreenderam fuga pelas áreas rurais de Colombo, sendo interceptados por um bloqueio policial, onde houve troca tiros e os criminosos foram resos, quando então o exercício é finalizado.

O 22º Batalhão cumpriu todos os protocolos, proporcionando durante o exercício simulado a padronização de ações quanto à atuação de criminosos, montando base de comando e visando uma maior segurança às equipes policiais de serviço, minimizando riscos e empregando de forma eficiente as equipes policiais, contribuindo assim para a tomada das decisões necessárias para o desfecho positivo da simulação.

“Que o objetivo desse exercício simulado é identificar e apontar as principais características e peculiaridades do 22º BPM, bem como áreas de vulnerabilidades quanto a atuação de criminosos, especificamente nas modalidades de Novo Cangaço e Tomada de Cidades, visando dessa forma atuar de maneira coordenada e eficaz para frustrar ou minimamente quebrar o planejamento destes criminosos em suas ações”, disse o Tenente-Coronel Itacir, Comandante do 22º BPM.