O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Brasil avançou de 51,9 em setembro para 53,4 em outubro, informou nesta sexta-feira, 4, a S&P Global. O PMI específico de serviços subiu de 51,9 para 54,0 no período, o primeiro aumento em quatro meses, puxado, de acordo com a S&P, por novos ganhos nos negócios.

“Houve sinais de recuperação no setor de serviços brasileiro à medida que avançamos para o final de 2022, com a demanda mostrando uma resistência considerável apesar de outro aumento nos custos de produção”, afirmou a diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyana De Lima.

Para Lima, ocorreram tendências mistas nos preços em outubro, com um aumento mais brando no valor dos insumos em contraste com recuperação da inflação dos encargos. “Por um lado, os preços mais baixos de energia e combustíveis em relação a setembro levaram a uma redução nas pressões de custo. Por outro lado, um porcentual maior de empresas pagou suas próprias tarifas em meio à transferência de aumentos recentes em suas despesas para os clientes.”

A diretora avalia que o forte desempenho de serviços mais do que compensou a fraqueza da indústria no mês. “Também foi a principal fonte de pressão sobre os preços no setor privado, já que os fabricantes de produtos sinalizaram custos de compra e preços de fábrica mais baixos no início do quarto trimestre”, pondera.