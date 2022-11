Alckmin (PSB): vice-presidente eleito coordena equipe de transição de Lula. José Cruz Agência Brasil

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou hoje oito nomes da equipe de transição de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alckmin – que coordena o grupo – fez o anúncio no gabinete de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Os nomes incluem os responsáveis pelas áreas econômica e de desenvolvimento social.

Na área econômica, estão confirmados os nomes de André Lara Resende e Pérsio Arida – economistas responsáveis pelo Plano Real que estabilizou a moeda nos anos 90, durante os governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso; além de Guilherme Mello e Nelson Barbosa,



Na área de desenvolvimento social, Alckmin confirmou a senadora e ex-candidata à Presidência, Simone Tebet (MDB/MS), além de Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão.

Mais cedo, Alckmin anunciou que Tebet ficaria encarregada da área de Desenvolvimento Social na equipe de transição.

“A Simone, com a sua experiência e com a sensibilidade, a força da mulher, vai trabalhar conosco na área do desenvolvimento social, que é uma área importantíssima”, afirmou Alckmin na ocasião.

No entanto, a nomeação não significa que Tebet assumirá um ministério. “Não tem relação entre transição e ministério. São coisas diferentes”, explicou.

O senador eleito Flavio Dino (PSB) antecipou vai compor a área de Justiça e Segurança na equipe de transição. A equipe de Lula definiu de 28 a 32 temas para serem analisados na transição. Eles serão divididos em grupos e analisados e debatidos por especialistas de cada área.

Amanhã, Lula também vai se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na parte da tarde, o petista marcou reunião com o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, e com a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber.