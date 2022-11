Alckmin (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, afirmou que o direito de ir e vir da população brasileira “é sagrado” e questionou quem será responsabilizado por eventuais prejuízos causados pelos bloqueios nas estradas que estão sendo feitos por bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das eleições.

“Quem vai pagar prejuízos? Quem será responsabilizado?”, afirmou nesta quinta-feira, 3, em entrevista após a reunião com ministros do governo Jair Bolsonaro, da qual participaram a presidente do PT, Gleisi Hoffman e o ex-ministro Aloizio Mercadante. “Nossa tarefa é unir o Brasil e trabalhar por uma agenda de propostas”, completou.