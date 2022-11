Assembleia: 24 entidades do setor industrial divulgaram manifesto contra projeto. Foto: Dálie Felberg/Alep

Após críticas do setor produtivo, a Assembleia Legislativa adiou hoje a votação do projeto enviado pelo governador Ratinho Júnior (PSD) à Casa na semana passada, que aumenta a alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de 18% para 19%, e do ICMS de bebidas e refrigerantes de 18% para 25%. A proposta foi aprovada em primeiro turno na semana passada, e estava na pauta para votação em segundo turno hoje. Um pedido de vistas das emendas apresentadas pelos deputados ao texto original do governo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) fez com que as matérias tivessem a votação adiada para amanhã.

