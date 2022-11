O arquiteto João Guilherme Dunin, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), apresentou hoje aos vereadores da capital o projeto da nova sede da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Segundo a direção da Casa, a obra vai ao encontro de uma necessidade urgente do Legislativo, encerrando um ciclo de 50 anos de “puxadinhos” e altos gastos com manutenção predial.

