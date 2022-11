Funcionários da Copel fazem manifestação contra pacote no Centro Cívico. Foto: Franklin de Freitas.

A Assembleia Legislativa vota hoje um pacote de projetos enviado à Casa na segunda-feira pelo governador Ratinho Júnior (PSD) que autoriza o Estado a vender ações da Copel e promove uma reforma administrativa do primeiro escalão do governo, além de aumentar alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Funcionários da companhia promovem uma manifestação no Centro Cívico contra o pacote e prometem acompanhar a votação para pressionar os deputados a rejeitá-lo. Os projetos tramitam em regime de urgência e a intenção do governo é aprovar o pacote ainda esta semana.

Leia mais no blog Política em Debate.