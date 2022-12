Câmara: projeto deve ser votado até o próximo dia 5. Rodrigo Fonseca/CMC – Palácio Rio Branco

A Associação Comercial do Paraná divulgou ontem nota na qual se manifesta contra a proposta de aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de Curitiba proposto pela prefeitura e em discussão na Câmara de Vereadores. A proposta foi aprovada na segunda-feira pela Comissão de Serviço Público da Casa e deve ser votada até o próximo dia 5. Ela prevê a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) do imposto e o aumento em até 30% do tributo.

