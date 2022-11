Manifestantes protestam contra a venda da Copel. Franklin de Freitas

A bancada de oposição ao governo Ratinho Jr na Assembleia Legislativa entrou hoje com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Paraná pedindo a suspensão da tramitação do projeto do Executivo que autoriza o Estado a vender ações da Copel. A proposta, apresentada pelo governador na última segunda-feira, foi aprovada hoje em primeiro turno e deve voltar à pauta do plenário amanhã.

