Reprodução

Três adolescentes ficaram feridos, na madrugada deste sábado (19), após uma van em que estavam bater contra uma barreira de terra na BR-153, em União da Vitória, na região Sul do Paraná. A barreira foi feita por manifestantes pró-Bolsonaro. Caminhoneiros bolsonaristas organizam greve e novas interdições em estradas desde sexta-feira, 18, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início de novembro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo que estava na van saiu de Palmas, também no Sul do Paraná, e seguia em direção ao Beto Carreiro, no Estado de Santa Catarina. Os adolescentes tiveram ferimentos leves, mas um deles, no entanto, teve uma fratura no nariz.



O Paraná amanheceu com dois trechos de rodovias federais parcialmente bloqueados por manifestantes pró-Bolsonaro e defensores do golpe militar, o que é crime. Uma das rodovias interditadas é justamente a BR-153, em União da Vitória, onde aconteceu o acidente. No quilômetro, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego flui no sistema siga e pare. Já a BR-476, no Km 357, está com uma pista parcialmente interditada, bloqueada com terra por manifestantes .De acordo com informações da assessoria da Polícia Militar do Paraná (PMPR), não há bloqueio em rodovias estaduais.

Desde sexta-feira (18), a PRF registra novos bloqueios em rodovias de cinco Estados. O boletim mais recente da PRF de 11 horas deste sábado (19), aponta que há 18 interdições totais e nove parciais em rodovias federais do País. A metade dos bloqueios com fluxo totalmente interrompido concentra-se em Rondônia, para onde a Força Nacional deve ser enviada para auxiliar a PRF na liberação das estradas.

Também foram identificadas interdições no Mato Grosso, Pará e Santa Catarina. Áudios que circulam em grupos bolsonaristas dão conta de caminhoneiros que sugerem “trancar” as rodovias e, inclusive, resistir à ação policial. Uma pessoa não identificada afirma que pode não desistir do ato mesmo se levar tiros de borracha. Os áudios sugerem obstruir vias em municípios de Mato Grosso, como Sinop e Campo Novo do Parecis, a partir do meio-dia desta sexta-feira.