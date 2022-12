O juiz da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu (região Oeste) Gustavo Germano Francisco Arguello, acatou ontem a denúncia do Ministério Público do Paraná contra o policial bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de matar no dia 9 de julho o guarda municipal Marcelo Arruda, militante petista. Guaranho atirou na vítima durante sua festa de aniversário, que tinha como tema símbolos do PT. Guaranho vai a júri popular sob acusação de homicídio duplamente qualificado. .

Na sentença, o magistrado concordou que o policial bolsonarista foi até o local onde estavam “pessoas que teriam opinião política ideológica diversa, com o aparente fim de antagonizar, confrontar”. “Tal cenário ganha maior destaque ao se constatar a divisão da sociedade em posições políticas antagônicas, mesmo após findado o segundo turno da eleição presidencial”, escreveu Arguello.