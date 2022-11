Bolsonaristas contrários ao resultado da eleição presidencial realizam atos em frente a bases do Exército na quarta-feira. Em Curitiba, os atos aconteceram na frente dos quartéis do Bacacheri, Boqueirão e Pinheirinho. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem intervenção militar, o que é inconstitucional, e “intervenção federal com Bolsonaro no poder”.

Em grupos de moradores do Bacacheri, os internautas reclamam dos bloqueios e do barulho. “Está ridículo isso aqui. Impedem o trânsito e o barulho incomodando desde segunda feira. Os comerciantes com certeza estão sendo afetados. A prefeitura tem que intervir de alguma forma”, afirmou uma moradora. Vários reclamam do barulho de fogos: “Por favor! Meus cachorros estão desde ontem morrendo de medo escondidos! Chega!”, pediu.

Posição do Exército – Em nota, a 5ª Divisão do Exército, responsável por todos os quartéis do Paraná e Santa Catarina, informa que essas não são atividades da corporação.