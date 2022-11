Manifestação de apoiadores de Bolsonaro em frente a quartel do Exército de Curitiba: pedidos de “SOS Forças Armadas”. Foto: Valquir Aureliano

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) promovem neste feriado da Proclamação da República, atos nos arredores de quartéis das Forças Armadas em pelo menos dez capitais, incluindo Curitiba, além de outras cidades do País, em protesto contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Na capital paranaense, os atos acontecem em frente aos quartéis do Exército no Pinheirinho e no Bacacheri. Além de Curitiba, foram registrados atos em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza e Campo Grande.

