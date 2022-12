Reprodução de vídeo

Manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, na noite desta segunda-feira (12). No ato, eles queimaram carros e ônibus, além de proferirem palavras contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Agentes da Polícia Federal foram acionados para conter os manifestantes. Houve confronto. Os policiais usaram balas de borracha.

O ato ocorreu depois de Moraes determinar a prisão temporária de José Acácio Serere Xavante, pela suposta prática de condutas ilícitas em atos com pautas antidemocráticas, inclusive mediante a ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A prisão do Xavante foi pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR). “A manifestação, em tese, criminosa e antidemocrática, revestiu-se do claro intuito de instigar a população a tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo a posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos”, registrou a PGR.