Câmara: pressa. Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou hoje, o regime de urgência para vários projetos que tratam de reajuste salarial para os próprios deputados e senadores, além de categorias do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público. No caso dos parlamentares, o aumento previsto é de 16,4%. Caso ele seja aprovado, os salários dos congressistas vai aumentar de R$ 33.763 para R$ 39.293,32, a partir de janeiro de 2023. A proposta prevê ainda novos reajustes escalonados que elevariam os salários dos senadores e deputados federais R$ 46 mil até 2026.

