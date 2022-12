Ds vereadores aprovaram 48 alterações no Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba ontem O projeto de resolução submetido ao plenário propunha 36 mudanças, que foram todas acatadas pelos parlamentares. As outras 12 alterações vieram de emendas . Entre elas está a flexibilização do porte de armas dentro da Casa e modificação na licença-maternidade das vereadoras

Na apreciação do projeto de resolução, a vereadora Professora Josete (PT) pediu a votação em separado de dois destaques do texto. Ela tentou barrar, por exemplo, a mudança do artigo 37 do Regimento Interno, que hoje proíbe o porte de armas de fogo em plenário, mas que a comissão especial quis flexibilizar, autorizando-o a “agentes de segurança pública no exercício das suas funções e em homenagens”. Josete defendeu que a CMC tem condições de possuir um cofre para a guarda segura das armas, mas foi voto vencido.