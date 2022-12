A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) oficializou a data para a eleição da Mesa Diretora e da Corregedoria para o biênio 2023-2024. A sessão especial será realizada no dia 21 de dezembro, às 14 horas, no Palácio Rio Branco. Assinada pelo presidente Tico Kuzma (Pros), a convocação foi publicada no Diário Oficial da Câmara desta terça-feira (6).

“A Mesa Diretora da Casa resolveu fazer a convocação para a eleição da Mesa, em cumprimento do artigo 31 do Regimento Interno desta Casa”, comentou Kuzma em plenário, ontem. “Então já fica na agenda dos vereadores e vereadoras a sessão para eleição da Mesa Diretora da Casa no dia 21 de dezembro, às 14 horas, aqui no plenário.”

Formada por sete vereadores, a Mesa Diretora é eleita a cada dois anos, vedada a reeleição para o cargo já desempenhado na mesma legislatura. As funções são a de presidente, primeiro-vice-presidente, segundo-vice-presidente, primeiro-secretário, segundo-secretário, terceiro-secretário e quarto-secretário. Presidente, o primeiro e segundo-secretários compõem a Comissão Executiva.

Além de Kuzma, a atual formação da Mesa reúne os seguintes vereadores: Alexandre Leprevost (Solidariedade), primeiro-vice-presidente; Tito Zeglin (PDT), segundo-vice-presidente; Flávia Francischini (União), primeira-secretária; Professora Josete (PT), segunda-secretária; Professor Euler (MDB), terceiro-secretário; e Mauro Ignácio (União), quarto-secretário. Já a Corregedoria é formada por Amália Tortato (Novo), titular, e Osias Moraes (Republicanos), suplente.

Todos os vereadores podem concorrer aos cargos, em chapas ou candidaturas individuais. O Regimento Interno diz que a composição da Mesa deverá “refletir a proporcionalidade dos partidos e blocos parlamentares com assento na Casa, os quais indicarão os respectivos candidatos aos cargos que lhes caibam prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas”.