Rodrigo Fonseca/CMC

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) promoveu, durante a sessão desta segunda-feira (12), um ato de acolhimento ao funcionário Marcelo de Melo Dias, vítima de ataques de cunho racial proferidos por uma visitante, na última quinta (8). O segurança registrou o boletim de ocorrência acompanhado do procurador jurídico José Augusto Alves, membro da Comissão de Igualdade Racial da seccional Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR).

Melo subiu a escadaria do Palácio Rio Branco sob aplausos. Ele foi “abraçado”, ainda do lado de fora, por uma corrente formada por servidores da Casa, dentre eles a diretora-geral, Jussana Marques, e o diretor de Segurança, Reginaldo Carvalho. O corredor para receber o funcionário continuou, no plenário, com os vereadores de Curitiba. Assim como no evento solidário na Arena da Baixada, no último sábado, Melo estava com a esposa, Sandra.

