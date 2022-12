Ontem, foram diplomados os 54 deputados estaduais, 30 federais, o senador Sérgio Moro (União) , o governador Ratinho Junior e o vice-governador Darci Piana. A cerimônia aconteceu no Grande Auditório do Teatro Positivo, em Curitiba, e serviu para que a Justiça Eleitoral ratificasse o resultado das eleições de 2022.

A diplomação é o último dos ritos da Justiça Eleitoral antes da posse dos eleitos e serve para reforçar a lisura de todo o processo envolvendo as eleições. Ela confirma a aptidão dos candidatos para ocuparem os cargos para os quais foram eleitos, pois só ocorre após a aprovação do registro das candidaturas e da aprovação das contas de campanha dos candidatos.

Entre os deputados diplomados, teve quem levasse a família, o cachorro, quem fizesse o “L” de Lula, a“arminha” de Jair Bolsonaro, além de manifestações religiosas.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o vice-governador Darci Piana vão tomar posse no dia 1º de janeiro de -2023 às 10 horas no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná.