CNJ: juíza compartilhou uma notícia cujo título chama a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia de “gagá e confusa”. Foto: Rômulo Serpa/Agência CNJ

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, por unanimidade, aplicar pena de censura à juíza Regiane Tonet dos Santos, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR), pelo compartilhamento de sete publicações em rede social com conteúdo político-partidário, em sua maioria em ano eleitoral. A decisão ocorreu durante a realização da 64ª sessão extraordinária do órgão, de hoje.

