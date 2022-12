Por 28 a 3 votos, a Câmara Municipal de Curitiba confirmou, ontem, em segundo turno, a aprovação do reajuste salarial de 7,17% aos servidores da capital. O percentual foi definido pela Prefeitura de Curitiba e é o equivalente à inflação dos últimos 12 meses, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O percentual contará a partir do dia 31 de outubro, incidindo sobre a folha de pessoal de novembro. O texto contempla servidores do Executivo, agentes políticos, vereadores, aposentados e pensionistas. Ficam de fora somente os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, regidos por norma federal, e os efetivos do Legislativo, cuja data-base é março.

Com a medida, os vencimentos dos vereadores sobe dos atuais R$ 17.402,16 para R$ 18.649,10.

Também foi aprovado o mesmo índice de aumento para os salários do prefeito e dos secretários municipais. No caso do prefeito, o salário passa a R$ 33.503,80 mensais. Já os secretários passam a receber R$ 22.275,94.