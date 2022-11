Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília(Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr)

O Congresso ainda tem 25 vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, pendentes de votação. Todos estão trancando a pauta de votações, ou seja, têm que ser votados antes de outras matérias. Veja a lista completa. Ainda não há previsão de quando será a próxima reunião do Congresso.



O veto mais antigo de Bolsonarou barrou o trecho que previa até cinco anos de reclusão para quem cometesse o crime de “comunicação enganosa em massa” — definido como a promoção ou o financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral.



Além disso, Bolsonaro vetou o trecho que aumentava a pena para militares envolvidos em crimes contra o Estado democrático de direito. De acordo com o projeto, eles estariam sujeitos à perda do posto, da patente ou da graduação.