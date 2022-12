Divulgação/TCE-PR

O conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães será o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) nos próximos dois anos. O vice-presidente no biênio 2023-2024 será o conselheiro Ivens Zschoerper Linhares e o corregedor-geral, o conselheiro Ivan Lelis Bonilha. Os três foram eleitos, por unanimidade, na sessão ordinária nº 35/22 do Tribunal Pleno do TCE-PR, a última do ano.

O conselheiro Fabio Camargo, presidente da Corte no biênio 2021-2022, parabenizou os eleitos e desejou “sorte e saúde” a eles. “Conto com o apoio de todos para construir um Tribunal cada vez mais forte e harmonioso”, declarou Guimarães. Linhares e Bonilha agradeceram os seis votos de confiança recebidos pela chapa – esse é o número atual de conselheiros, devido à aposentadoria do conselheiro Nestor Baptista, ainda não substituído.

Oriundo do Ministério Público de Contas (MPC-PR) e conselheiro desde novembro de 2002, esta será a segunda vez que Guimarães presidirá o Tribunal. Sua primeira gestão foi no biênio 2011-2012. Ele foi vice-presidente no biênio 2009-2010 e corregedor-geral em três mandatos: 2005-2006, 2007-2008 e no atual, 2021-2022.