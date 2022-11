Nestor Baptista: conselheiro deve ocupar um cargo no governo Ratinho Jr. Foto: Franklin de Freitas

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Nestor Baptista protocolou pedido de aposentadoria da Corte e o respectivo processo, que começará a tramitar amanhã e deverá estar concluído até o dia 23 deste mês.

Leia mais no blog Política em Debate.