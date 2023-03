Franklin de Freitas

Com a missão de fortalecer o diálogo com o campo democrático e preparar o partido para as eleições de 2024, o deputado estadual Goura assume, nesta sexta-feira (10), a presidência do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Paraná.

A nova Executiva Estadual será composta por 16 lideranças, sendo nove homens e sete mulheres, o que faz do PDT um dos partidos com maior proporcionalidade de representação feminina no estado.

