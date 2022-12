(Franklin de Freitas)

Em decisão nesta quarta (7), o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que que a reeleição para o mesmo cargo na Mesa Executiva das assembleias só está vedada a partir de 7 de janeiro de 2021, que é a data da publicação da ata de julgamento da Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) pedidas pelo Pros sobre a reeleição nas mesas das Assembleias do Paraná e Mato Grosso do Sul. Com a decisão, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) pode concorrer novamente à reeleição.

