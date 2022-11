Bloqueio na RMC: fim. Valquir Aureliano

Depois de quatro dias, os bloqueios de rodovias no Paraná promovidos por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) em protesto contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PR) no segundo turno das eleições presidenciais foram encerrados no final da tarde de hoje, segundo informações da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PM, ao todo, foram liberados 82 trechos das rodovias estaduais, não havendo mais manifestantes e obstrução nas vias.

Foram realizadas também 37 atuações do Corpo de Bombeiros para apagar focos de incêndio e remoção de objetos, desde o dia 31 de outubro. A Defesa Civil também atuou na retirada de obstáculos que obstruíam as vias e limpeza de 11 locais de bloqueio.

Foram empregados 4,5 mil policiais militares e 1.550 viaturas da PM. Pelo Corpo de Bombeiros, foram empregadas 333 viaturas e 682 militares. Foram confeccionados 216 boletins de ocorrência das manifestações e de lideranças. Também foram identificadas 38 lideranças. Duas pessoas foram encaminhadas para assinatura de termo circunstanciado por flagrante de obstrução de via e uma pessoa foi presa pelo descumprimento da ordem policial.

A PM afirmou ter realizado ainda seis escoltas de caminhões, sendo duas de alimentos perecíveis e quatro de combustíveis.

E emitido 66 autuações de trânsito de veículos, sendo que 15 foram autuados por resultarem no bloqueio de rodovias.

A corporação ressaltou que “cumpriu integralmente as determinações judiciais, restabelecendo a normalidade nas rodovias que cruzam o nosso estado, sem registros de confrontos com os manifestantes”.

Segundo a PRF, o único ponto parado nas rodovia federais do Paraná na BR-376, no km 645, sentido SC, em Tijucas do Sul (região metropolitana de Curitiba) também foi liberado na tarde de hoje.