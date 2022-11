Bloqueio na RMC: PM alega que está agindo. Foto_ Valquir Aureliano

Depois de quatro das de bloqueios de rodovias por manifestantes inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, o Paranainda tem hoje dois pontos de estradas interditados no Estado, segundo informações da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal na tarde de hoje.

O único ponto parado das rodovias federais ocorre na BR-376, no km 645, sentido Santa Catarina, em Tijucas do Sul (região metropolitana de Curitiba) segundo a PRF. A retenção é por conta de interdição em Garuva (SC). Segundo a corporação, o objetivo é evitar acidentes na serra. Os locais não foram informados pela PM.

A Polícia Militar do Paraná alega que “segue atuando para fazer a liberação dos trechos bloqueados nas rodovias estaduais”.

Até o momento, há um ponto de bloqueio parcial e nenhum ponto de bloqueio total. Além disso, foram liberados totalmente 81 trechos das rodovias estaduais, não havendo mais manifestantes, diz a corporação.

Foram realizadas também 37 atuações do Corpo de Bombeiros para apagar focos de incêndio e remoção de objetos, desde o dia 31 de outubro. A Defesa Civil também atuou na retirada de obstáculos que obstruíam as vias e limpeza de 11 locais de bloqueio.

Foram empregados 4,5 mil policiais militares e 1.550 viaturas da PM. Pelo Corpo de Bombeiros, foram empregadas 333 viaturas e 682 militares. Foram confeccionados 189 boletins de ocorrência das manifestações e de lideranças. Também foram identificadas 38 lideranças. Duas pessoas foram encaminhadas para assinatura de termo circunstanciado por flagrante de obstrução de via e uma pessoa foi presa pelo descumprimento da ordem policial.

A PMPR realizou, até o momento, seis escoltas de caminhões, sendo duas de alimentos perecíveis e quatro de combustíveis. E emitiu 66 autuações de trânsito de veículos, sendo que 15 foram autuados por resultarem no bloqueio de rodovias.

A PMPR ressalta que “está cumprindo integralmente as determinações judiciais a fim de reestabelecer, o mais breve possível, a normalidade nas rodovias que cruzam o nosso estado”.