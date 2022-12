O deputado estadual Goura (PDT): meio ambiente. Alep/divulgação

O deputado estadual Goura (PDT) foi nomeado para integrar o Grupo Técnico Meio Ambiente do Governo de Transição na equipe do presidente Lula. A nomeação saiu na Portaria Nº 66 publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de ontem.

