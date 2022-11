O feriado da Proclamação da República é apenas na próxima terça-feira, dia 15, mas para os deputados da Assembleia Legislativa, a folga já começou e vai durar onze dias. É que os parlamentares fizeram ontem três sessões consecutivas sob a alegação de “antecipar” as votações que ocorreriam na segunda e quarta-feira da semana que vem. Agora, os deputados só voltam ao plenário da Casa no próximo dia 21.

A justificativa da Casa para a antecipação do feriadão é de que na próxima semana, os parlamentares vão participar do evento “Desenvolve Paraná – Governo 5.0”, que acontece em Foz do Iguaçu (região Oeste). O encontro é organizado pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e Sebrae/PR e conta com o apoio da Assembleia. O evento é voltado para prefeitos e vereadores e tem o objetivo de debater programas do governo do Estado e inovações tecnológicas para desenvolvimento dos municípios.