Palácio Iguaçu:: Orçamento foi aprovado em sessão remota. Arnaldo Alves/AENPr –

Os deputados estaduais aprovaram hoje, de forma remota, a proposta de Orçamento do Paraná para 2023. A proposta tramita na forma de um substitutivo geral da Comissão de Orçamento, que entre outras alterações, reservou recursos para que o Executivo realize o pagamento de parte do reajuste do funcionalismo estadual.

