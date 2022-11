Edilson Edilson/ Agência Senado

O desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen foi eleito nesta quarta (16) presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado assume o comando do órgão em fevereiro de 2023.

Disputaram o cargo com Keppen os desembargadores Gilberto Ferreira e Luiz Osório Panza — atual primeiro vice-presidente do tribunal na gestão do presidente desembargador José Laurindo de Souza Netto. Keppen teve 65 votos, Panza, 34 e Gilberto Ferreira 26.

A eleição para a primeira vice-presidência será decidida no segundo turno entre os desembargadores Robson Marques Cury e Joeci Machado Camargo. A votação foi reiniciada às 14 horas e vai até as 19 horas. Também foi para o segundo turno a disputa pelo cargo de corregedor, entre os desembargadores Roberto Antônio Massaro e José Joaquim Guimarães da Costa.

O desembargador Fernando Antônio Prazeres foi eleito segundo vice-presidente com 80 votos. Já o magistrado Hamilton Mussi Corrêa foi eleito para Corregedoria-Geral com 62 votos. O desembargador Fernando Moreira de Moraes foi eleito para a Ouvidoria-Geral com 107 votos.

Perfil do presidente

Luiz Fernando Tomasi Keppen, nasceu em 24 de março de 1961. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais – PUC/PR em 1986 e é Mestre em Direito das Relações Sociais – UFPR em 1999.

Juiz de Direito empossado em abril de 1989, atuou nas comarcas de Umuarama, Alto Paraná, Campo Mourão, Londrina e Curitiba. No dia 15 de março de 2013, tomou posse como Desembargador do TJPR. Assumiu a vice-presidência e a corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) no dia 02 de fevereiro de 2015 e, no ano seguinte, a presidência daquela Casa, conduzindo o processo eleitoral de 2016.

Criador e coordenador do Projeto de Resolução alternativa de Conflitos do Juizado Especial de Curitiba, nos anos de 2001 e 2002. Foi professor da Escola Superior de Estudos Empresariais e Informática (ESSEI) – 1987 e 1988; professor, aprovado em concurso público de provas e títulos, da Faculdade Estadual de Campo Mourão, atuando até maio de 1995, nas disciplinas de Direito Administrativo e Introdução ao Estudo do Direito. Foi professor do curso de Graduação em Direito da PUC/PR (1998 – 1999), professor da Universidade Tuiuti do Paraná (1999 a 2006), coordenador do Núcleo de Mediação da UTP (2001 a 2003), professor dos cursos de graduação e pós-graduação da FALEC – Faculdade Leocádio José Correia desde 2005. Também foi diretor da AMAPAR e ingressou na magistratura em 1989.

Em novembro de 2019,, em Brasília (DF), Keppen tomou posse como Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão administrativo máximo da Justiça brasileira.

Apuração

Presidente

Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen (ELEITO) 65 votos

Des Luiz Osório Moraes Panza 34 votos

Des. Gilberto Ferreira 26 votos

Nulo 1

Branco 0

1º Vice-presidente (VAI PARA SEGUNDO TURNO)

Des. Joeci Machado Camargo 46 votos

Des. Robson Marques Cury 28 votos

Des. Ana Lúcia Lourenço 27 votos

Des. Lauri Caetano da Silva (MP) 24 votos

Branco 1

Nulo 0

2º Vice-presidente

Des. Fernando Antonio Prazeres (ELEITO) 80 votos

Des. Lenice Bodstein 42 votos

Branco 2

Nulo 2

Corregedor- geral

Des. Hamilton Mussi Correa (ELEITO) 62 votos

Des. Fábio Haick Dalla Vecchia 60 votos

Branco 3

Nulo 1

Corregedor (VAI PARA SEGUNDO TURNO)

Des. Roberto Antonio Massaro 52 votos

Des. José Joaquim Guimarães da Costa 35 votos

Des. Abrahan Lincoln Merheb Calixto 33 votos

Branco 4

Nulo 2

Ouvidor-geral

Des. Fernando Ferreira de Moraes (ELEITO) 107 votos

Branco 12

Nulo 7

Ouvidor

Des. Ruy Alves Henrique Filho (ELEITO) 105 votos

Branco 12

Nulo 9

Membro do Órgão especial- Vaga: candidatos oriundos da carreira da magistratura (ELEITOS)

Des. Espedito Reis do Amaral 116 votos

Des. Rogério Etzel 109 votos

Des. Francisco Cardozo Oliveira 108 votos

Des. Roberto Portugal Bacellar 108 votos

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza 99 votos

Des. Jorge de Oliveira Vargas 93 votos

Des. Fabian Schweitzer 83 votos

Des. José Sebastião Fagundes Cunha 80 votos

Membros do Órgão Especial: candidato oriundo da advocacia (ELEITO)

Des. Vilma Régia Ramos de Rezende 103 votos

Membros do Órgão Especial – Vaga: Candidato oriundo da carreira do Ministério Público

Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca 102 votos

Conselho da Magistratura

Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins 118 votos

Des. Rui Portugal Bacellar Filho 110 votos

Des. Paulo Cesar Bellio 107 votos

Des. Octavio Campos Fischer 106 votos