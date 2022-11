Câmara: projeto tramita em regime de urgência. Rodrigo Fonseca/CMC –

Entidades do setor comercial e imobiliário de Curitiba devem protocolar uma carta na Prefeitura de Curitiba se manifestando contra o aumento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) na capital paranaense. No material, as entidades pedem que a Prefeitura mantenha a proposta de revisão da Planta Genérica de Valores, mas sem previsão de aumento do IPTU para além da correção da inflação.

