Após um final de semana tranquilo, o Paraná voltou a registrar ontem bloqueios de rodovias por manifestantes bolsonaristas inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Boletim da Polícia Militar divulgado no final da tarde apontou a existência de dois bloqueios parciais e dois totais em rodovias estaduais. Já a Polícia Rodovária Federal apontou o fechamento total da BR-373, no quilômetro 267, no perímetro urbano de Prudentópolis (Campos Gerais).

Tanto a PRF quanto a Polícia Militar informaram terem deslocado equipes para esses locais para liberar as rodovias. Segundo a PM, até ontem, haviam sido realizados 198 boletins de ocorrência por conta das manifestações e bloqueios das rodovias estaduais.

A Polícia Rodoviária Federal também agiu para dispersar uma manifestação que bloqueou o Contorno Leste de Curitiba no começo da tarde de ontem. Foi pouco depois das 14 horas no km 106 da rodovia. Os manifestantes, como aconteceu na semana passada, atearam fogo em pneus e madeira e fecharam a rodovia. Bombeiros foram até o local para apagar as chamas e limpar a pista, que foi liberada pouco depois das 15 horas.

Também não se confirmou a informação de que haveria uma “greve geral”, com fechamento de empresas no Estado.