O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) promoveu no último sábado a retotalização de votos proporcionais para os cargos de deputado estadual, pelo Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT). Com o recálculo, o ex-prefeito de Castro (Campos Gerais), Moacyr Elias Fadel Júnior (PSD) passou à condição de eleito, enquanto Cesar Antonio Tuoto Silveira Mello (PP) passa da condição de eleito para primeiro suplente.

O procedimento ocorreu após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de deferir o registro de sua candidatura.

Fadel teve o registro indeferido pelo TRE-PR, em decorrência da Lei da Ficha Limpa, mas como seu processo estava sob recurso no TSE, ele pôde concorrer às eleições na situação “indeferido com recurso”. Os votos dele não foram computados porque seu recurso não havia sido julgado pelo TSE, até a última quinta-feira. Com a retotalização foi alterada a ordem de suplência do PP. Lucio de Marchi deixou de ser primeiro suplente e passou a segundo; o atual deputado Luiz Carlos Martins passou de segundo para terceiro suplente.