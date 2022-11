Franklin de Freitas

O empresário João Amoêdo, um dos fundadores do partido Novo, anunciou nesta sexta-feira (25) que se desfiliou da legenda. Ele chegou a concorrer à presidência do Brasil pelo partido, em 2018. Em sua despedida, ele fez diversas críticas aos rumos que o partido tomou nos últimos anos, inclusive afirmando que seus líderes fazem coligações apenas por interesses eleitorais e estimulam ações contra a democracia.

“Hoje, com muito pesar, me desfilio do partido que fundei, financiei e para o qual trabalhei desde 2010. Deixo um agradecimento especial a todos que fizeram parte desse time que com dedicação, humildade e determinação transformaram em realidade o que parecia ser impossível”, disse Amoêdo, no Twitter.

Em seguida, ele disparou. “Infelizmente, o NOVO, fundado em 2011 e pelo qual trabalhamos por mais de 10 anos, não existe mais. Ao longo dos últimos 33 meses, sob a atual gestão, o NOVO foi sendo desfigurado e se distanciou da sua concepção original de ser uma instituição inovadora que, com visão de longo prazo, sem culto a salvadores da pátria, representava a esperança de algo diferente na política”, criticou Amoêdo. “O NOVO atual descumpre o próprio estatuto, aparelha a sua Comissão de Ética para calar filiados, faz coligações apenas por interesses eleitorais, idolatra mandatários, não reconhece os erros, ataca os Poderes constituídos da República e estimula ações contra a democracia.

Amoêdo afirmou que o partido teve péssimo desempenho nas eleições de 2022 e perdeu dirigentes e milhares de filiados, mas mesmo assim não esboça sinal de retomar o caminho original. “Ao contrário, a direção da instituição prefere ignorar as evidências, busca silenciar as vozes divergentes, transfere responsabilidades e segue prometendo que ‘agora será diferente’”, afirmou o empresário. “Esse NOVO, definitivamente, não me representa. Neste cenário, seria incoerente permanecer em um partido com o qual tenho diferenças de visão, de propósito e de conduta”.

O empresário diz que ainda tem vontade de ajudar o Brasil. “Espero levar os aprendizados desse projeto e, junto com aqueles que conheci e que compartilham dos mesmos valores, trabalhar pelo que sempre foi meu objetivo: contribuir para melhorar a vida dos brasileiros”, afirmou.