O conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães será o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) nos próximos dois anos. O vice-presidente no biênio 2023-2024 será o conselheiro Ivens Zschoerper Linhares e o corregedor-geral, o conselheiro Ivan Lelis Bonilha. Os três foram eleitos, por unanimidade, na sessão ordinária nº 35/22 do Tribunal Pleno do TCE-PR, a última do ano, realizada na tarde desta quarta-feira (14 de dezembro). A posse dos novos dirigentes será em 18 de janeiro.

