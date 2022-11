Pedágio: TCU liberou licitação de dois lotes de rodovias do Paraná. (Franklin Freitas)

A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa anunciou hoje que vai pedir a suspensão do processo de licitação das novas concessões de pedágio no Paraná. O assunto foi tema de reunião entre deputados e técnicos do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), hoje, em Curitiba.

