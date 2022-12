Prefeitura de Pato Branco

Durante a sessão plenária desta terça-feira (06), o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), fez a leitura do ofício do governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, indicando o ex-deputado e atual secretário de Desenvolvimento Urbano e de obras Públicas, Augustinho Zucchi para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em razão da aposentadoria do ex-conselheiro Nestor Baptista.

