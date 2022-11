Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), vai substituir a atual Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec)

O Governo do Estado encaminhou hoje à Assembleia Legislativa um projeto de lei (PL) que propõe a criação da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), substituindo a atual Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) para atender outras regiões do Estado. A iniciativa faz parte da nova reforma administrativa proposta pelo Governo e busca promover a política estadual de desenvolvimento urbano.

