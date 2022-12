Posse ocorre no dia 1º as 10 horas. Foto: Alep/divulgação

Equipes do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa se reuniram, hoje, para os últimos ajustes da cerimônia de posse do governador Ratinho Junior (PSD) que será realizada no dia 1º de janeiro às 10 horas na sede do Poder Legislativo.

