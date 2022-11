O governo do Estado encaminhou ontem à Assembleia Legislativa um projeto que propõe a criação da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), substituindo a atual Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) para atender outras regiões do Estado. A iniciativa faz parte da nova reforma administrativa proposta pelo governo e busca promover a política estadual de desenvolvimento urbano.

A nova agência terá a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações do Governo do Estado nas Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento do Paraná. O órgão ficará sediado em Curitiba, com atuação em todo o território estadual. A entidade poderá manter, ainda, escritórios regionais para atendar às demais localidades.

“A exemplo da atuação da Comec ao longo dos seus 40 anos, a criação da agência vai permitir, para outras regiões conurbadas, a gestão integrada e participativa na promoção das políticas públicas de interesses comuns das cidades envolvidas”, destaca o diretor-presidente da Comec, Gilson Santos.

Além disso, ressalta ele, a proposta contribui com a implantação do Estatuto da Metrópole em todas as regiões metropolitanas existentes no Estado, com ênfase no desenvolvimento ordenado e sustentável. “Isso demonstra a preocupação do governo com o planejamento”, afirmou.