Prefeitura de Curitiba: (Crédito: Divulgação/Levy Ferreira/SMCS)

O prefeito Rafael Greca (PSD) sancionou hoje projeto aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba que prevê reajuste salarial de 7,17% para os servidores públicos da Capital de forma retroativa a 1º de novembro deste ano. O índice corresponde à inflação calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE do período de outubro de 2021 a setembro de 2022.

